Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.11.2022

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Q3-Zahlen wie vorläufig berichtet - Ausblick konkretisiert und Details zur Restrukturierung veröffentlicht



A.S. Création hat gestern den Q3-Bericht veröffentlicht. Zu den in der Gewinnwarnung bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen gab es keine nennenswerten Abweichungen. Die vermeldeten Details zur Restrukturierung bestätigen indes unsere bisherigen Annahmen.



Umsatzentwicklung in Deutschland weiterhin deutlich rückläufig: In Q3 betrug der Konzernumsatz 31,5 Mio. Euro (-8,2% yoy). Mit -18,9% yoy ging die Top-Line dabei im Heimatmarkt Deutschland erneut besonders stark zurück (Q2: -18,0% yoy). Im restlichen Europa inklusive UK waren die Umsätze ebenfalls rückläufig, wenngleich weniger stark und mit leicht positiver Tendenz (Q3: -9,1% yoy; Q2: -14,7% yoy). Die Region Osteuropa sowie die übrigen Länder verzeichneten in Q3 ein Wachstum von 8,4% yoy bzw. 3,1% yoy, das die negative Entwicklung in den Kernmärkten jedoch nicht kompensieren konnte. Der Vorstand geht auch für das vierte Quartal von einem erneuten Erlösrückgang aus und erwartet nun einen Umsatz in der Bandbreite von 127 bis 134 Mio. Euro für das Gesamtjahr.



Ergebnis durch Top-Line-Entwicklung und Kostendruck spürbar belastet - außerordentlicher Aufwand für Restrukturierung konkretisiert: Obwohl der Rohertrag bezogen auf die Gesamtleistung in Q3 mit 44,0% aufgrund der durchgesetzten Preiserhöhungen ggü. Q2 um 80 BP verbessert werden konnte, liegt dieser noch deutlich unter den historischen Werten von > 50%. Entsprechend lag das EBIT in Q3 mit -1,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 0,1 Mio. Euro. Im Hinblick auf das gesunkene Umsatzniveau und zusätzliche finanzielle Belastungen durch die steigenden Energiekosten hat das Management eine umfangreiche Restrukturierung eingeleitet. Neben der Zusammenlegung der Produktionskapazitäten in Deutschland wird der sozialverträgliche Abbau der Mitarbeiterzahl im Konzern fortgesetzt. Das Unternehmen erwartet, dass die Beschäftigtenzahl per Ende H1/23 um rund 100 Personen geringer sein wird als am 31.12.2021. Darüber hinaus wird auch die Produkt- und Preispolitik von A.S. Création an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Insgesamt werden diese Maßnahmen zu einer außerordentlichen Ergebnisbelastung von 3,5 bis 4,5 Mio. Euro in Q4 führen. Entsprechend hat der Vorstand den in der Gewinnwarnung formulierten operativen Verlust im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich nun auf ein EBIT in der Bandbreite von -6,5 bis -9,0 Mio. Euro konkretisiert.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 20,00 Euro