Unsere letzte Kommentierung (vom 09.11.) zu Plug Power überschrieben wir mit „Bringen die Zahlen die Trendwende?“.

Die Frage könnte mittlerweile wie folgt beantwortet werden. Weniger die Quartalsergebnisse des Unternehmen als vielmehr die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten könnten die Trendwende initiiert haben…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Plug Power gelang es zuletzt nicht, die 18,3 US-Dollar zu verteidigen. Die Abwärtsbewegung dehnte sich bis in den Bereich von 15 US-Dollar aus, die in Verbindung mit den 14 US-Dollar die aus unserer Sicht gegenwärtig zentrale Unterstützung bilden. Im Bereich von 12,7 US-Dollar liegt das markante Mai-Tief, das noch einmal aktuell werden könnte, sollte es für Plug Power unter die 14 US-Dollar gehen. Die Aktie ist stark überverkauft. Damit wäre sie eigentlich reif für eine technisch motivierte Erholung. Zudem hat Plug Power die zentrale Unterstützungszone 15 US-Dollar / 14 US-Dollar erreicht. Erste Relevanz würden Vorstöße auf der Oberseite jedoch erst erlangen, sollten sie die Aktie über die 18,3 US-Dollar zurückführen. […]“.



Plug Power konnte nach den Zahlen den Boden 15 US-Dollar / 14 US-Dollar verteidigen, ehe in Form der besser als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisdaten „Rettung“ kam. Im Ergebnis brach eine fulminante Erholungsrally los. Getreu dem Motto ‚Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.‘ muss Plug Power nun allerdings nachsetzen, um eine potentielle Trendwende voranzubringen.

Ein erster Schritt in diese Richtung wäre eine nachhaltige Ausdehnung der Bewegung über die 17+ US-Dollar (II) hinweg. Zuletzt scheiterte die Aktie ein ums andere Mal mit dem Unterfangen, diese Hürde zu überspringen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es unverändert einer Bewegung über die 18,3 US-Dollar (I). Auf der Unterseite ist die Aufgabenstellung ebenfalls klar definiert – unter die 14 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls könnte Plug Power noch einmal in Bedrängnis geraten. Ein Test der 12,7 US-Dollar (III) wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.