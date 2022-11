SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Die USA, die Europäische Union, Japan und Kanada sowie weitere Partner haben sich auf der Weltklimakonferenz in Ägypten dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Öl- und Gasförderung "dramatisch" zu reduzieren. Dies gaben die beteiligten Staaten am Freitag kurz vor einer Rede des US-Präsidenten Joe Biden auf dem Treffen in Scharm el Scheich bekannt.

Insbesondere der Ausstoß des hochwirksamen Treibhausgases Methan ist dabei im Fokus. Reduziert werden soll unter anderem das bisher routinemäßige Abfackeln; auch Lecks in den Förder- und Produktionsanlagen sollen aufgespürt und gestopft werden. Ziel sei es, auf diese Weise die Erderhitzung bis Mitte des Jahrhunderts um ein Zehntelgrad abzumildern.