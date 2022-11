Lindner hingegen ist zufrieden. "Das Ergebnis lässt sich sehen", sagte der FDP-Chef am Freitag zu dem finalen Zahlenwerk. "Fraglos wird Deutschland im nächsten Jahr eine sehr hohe Zahl von Krediten aufnehmen, wegen des Sondervermögens für die Bundeswehr und wegen des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem wir die Strom- und Gaspreisbremse bezahlen." Das aber seien krisenbedingte Ausgaben, die vom regulären Bundeshaushalt getrennt würden, wie Lindner betonte. "Der reguläre Bundeshaushalt zeigt also, wie die Ampel-Koalition mit den öffentlichen Finanzen umgehen würde, gäbe es nicht diese krisenbedingten Sonderbelastungen."

BERLIN (dpa-AFX) - Christian Lindner hat sie vor sich her getragen wie den Heiligen Gral: Im ersten Bundeshaushalt, für den er als Finanzminister alleine verantwortlich ist, sollte unbedingt die Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder greifen. In der Nacht zum Freitag haben die Haushälter den Etat für 2023 festgezurrt. Jetzt ist klar: Lindner kann Wort halten. Trotz höherer Kredite hält die Schuldenbremse - aber nur dank der schlechten Konjunktur. Die Opposition findet den Etat unehrlich.

Unter dem Strich stehen für das kommende Jahr nun Ausgaben von 476,29 Milliarden und fast dreimal so hohe Kredite, wie Lindner im Juli dem Kabinett vorgeschlagen hatte. Angesichts der Energiekrise sind milliardenschwere Entlastungen für die Bürger eingeplant - vor allem über die Steuererklärung und Zuschüsse an Bedürftige. Der Bundestag will den Etat am 25. November endgültig verabschieden.

Die Schulden



Drei Jahre lang war die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt, erst wegen der Corona-Pandemie, dann wegen des Ukraine-Kriegs. Die Folge: 130,5 Milliarden Euro neue Kredite im Jahr 2020; 215,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 und bis zu 138,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

2023 will die Ampel-Koalition erneut 45,6 Milliarden Euro Schulden machen - doch das darf sie auch mit Schuldenbremse. Denn die Regelung ist flexibler als vielfach bekannt und gibt dem Staat in konjunkturell schlechten Zeiten Spielraum. Aktuell gehen Experten davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen wird - den dadurch entstehenden Spielraum schöpft die Ampel nun bis ins Letzte aus.

Die Sondertöpfe neben dem Haushalt



In Wahrheit - die Opposition wird nicht müde, darauf hinzuweisen - kommt die Koalition aber auch mit diesen Krediten nicht aus. Milliardenschwere Investitionen hat sie in Sondertöpfe neben dem Haushalt ausgelagert. 100 Milliarden, finanziert aus Schulden, sollen in den nächsten Jahren in die Bundeswehr gesteckt werden, bis zu 200 Milliarden ausgegeben werden, um die Preise für Gas und Strom zu drücken sowie Unternehmen zu stützen.