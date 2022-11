SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Trotz aller Warnungen vor einer drohenden Klimakatastrophe bleiben die globalen Treibhausgas-Emissionen auf Rekordniveau. Es gibt "keine Anzeichen für einen Rückgang", wie der Forschungsbericht "Global Carbon Budget 2022" feststellt, der am Freitag auf der Weltklimakonferenz in Ägypten vorgestellt wurde. Die USA, die Europäische Union, Japan und Kanada sowie weitere Partner verpflichteten sich am Rande des Treffens dazu, den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Öl- und Gasförderung "dramatisch" zu reduzieren. Gesundheitsorganisationen und Umweltschützer empörten sich, dass Coca-Cola bei der Klimakonferenz ein Hauptsponsor ist.

Vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Präsident Joe Biden auf der Weltklimakonferenz am späten Nachmittag forderten Umweltschützer, dass die amerikanische Regierung verbindlich zusätzliche Finanzhilfen als Schadenersatz für Klimaschäden zusagt. Der Direktor von Powershift Africa, Mohamed Adow, sagte, die USA als historisch größter Verschmutzer der Atmosphäre müssten einen solchen Topf für Ausgleichszahlungen anschieben und auch selbst Geld bereitstellen. Das Mammuttreffen im Badeort Scharm el Scheich, zu dem etwa 45 000 Teilnehmer registriert sind, geht Ende kommender Woche zu Ende.