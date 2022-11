Wirtschaft Jugendorganisationen blicken mit Sorge auf US-Zwischenwahlen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jusos, Junge Liberale und Linksjugend blicken mit Sorge auf die US-Zwischenwahlen. Man habe gesehen, dass sich eine Vielzahl der sehr radikalen Kandidaten von Donald Trump nicht durchsetzen konnten, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Jusos, Manon Luther, dem Nachrichtenportal "Watson".



"Wir können nur hoffen, dass das Kapitel Trump damit ein für alle Mal abgeschlossen ist." Um die Auswirkungen des Wahlergebnisses auf die transatlantischen Beziehungen einschätzen zu können, müsse das finale Wahlergebnis abgewartet werden. "Die Zusammenarbeit ist dann umso besser, wenn die Republikaner so schwach wie nur möglich sind. Wir brauchen Vereinigte Staaten, auf die wir uns in Fragen von internationaler Solidarität, internationalem Recht und dem Bekenntnis zu Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit verlassen können", so Luther.