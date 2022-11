Q3 von Unterauslastung im Bau und Sonderabschreibung geprägt

BAUER hat heute die Zahlen für Q3 2022 vorgelegt, die durch ein höher als erwartetes Umsatzwachstum, aber ein leicht schwächeres operatives Ergebnis gekennzeichnet sind.



Zweistelliges Wachstum trotz Rückgang im Maschinen-Segment: Die Konzernerlöse stiegen in Q3 um 13,7% yoy auf 408,0 Mio. Euro (MONe: 393,0 Mio. Euro). Treiber war das Segment Bau, das den Umsatz ungeachtet einer anhaltenden Unterauslastung in einigen regionalen Märkten wie Kanada, Katar und Malaysia auf 184,0 Mio. Euro verbesserte (+22,9% yoy). Im Segment Maschinen gingen die Erlöse trotz eines hohen Auftragsbestands von 250,5 Mio. Euro (+79,6% yoy), deutlicher Preiserhöhungen sowie der hohen Dynamik in H1 (+29,3% yoy) im dritten Quartal überraschend auf 145,8 Mio. Euro zurück (-2,3% yoy). Allerdings verzeichnete BAUER hohe Bestandsveränderungen von +27,4 Mio. Euro, die nahezu vollständig auf das Maschinen-Segment entfallen dürften und u.E. höhere Umsätze im Folgequartal andeuten. Mitverantwortlich für die Absatzdelle bei Maschinen dürfte die weiterhin strenge Corona-Politik der chinesischen Regierung sein, die zu sehr niedrigen Verkaufszahlen im dortigen Markt führte. Im Segment Resources legte der Umsatz trotz der Verschiebung zweier größerer Projekte in Jordanien aufgrund fehlender Fördermittel in das nächste Jahr um 30,6% yoy auf 77,8 Mio. Euro zu.



Sonderabschreibungen belasten Ergebnis: Das operative Ergebnis war erheblich durch die bereits im September kommunizierten außerplanmäßigen Abschreibungen auf Aktivitäten in Russland (vgl. Comment v. 13.09.) belastet, die mit 11,3 Mio. Euro aber geringer ausfielen als zuvor avisiert (rund 15 Mio. Euro). Davon entfielen 5,3 Mio. Euro auf das Segment Bau und 6,0 Mio. Euro auf den Bereich Maschinen. Auch ohne den negativen Sondereffekt hätte der Bau in Q3 den Break-Even nicht erreicht (adj. EBIT-Marge: -1,9% vs. berichtet: -4,8%). Im Segment Maschinen wurde dagegen trotz allem eine starke Marge von 7,8% berichtet (adj.: 11,9%), was laut Unternehmen auf einem vorteilhaften Produktmix beruht. Auch Resources konnte die Profitabilität in Q3 spürbar auf 6,0% verbessern (Vj.: 5,6%; H1: 0,1%). In Summe lag das Konzern-EBIT mit 7,0 Mio. Euro dennoch leicht unter unserer Erwartung (7,5 Mio. Euro). Ohne Sondereffekt hätte BAUER indes eine solide operative Marge von 4,5% erzielt (berichtet: 1,7%; Vj.: 2,4%). Das Finanzergebnis fiel mit +8,0 Mio. Euro erneut klar positiv aus, sodass ein Nettoergebnis von 2,8 Mio. Euro zu Buche stand.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro