Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart/Pforzheim (ots) - Wohnen, leben, arbeiten - und dazu noch die Dingedes täglichen Bedarfs im gleichen Gebäude bekommen: Mit dem Neubau einergemischten Immobilie im baden-württembergischen Pforzheim setzt ALDI SÜD neueMaßstäbe in städtebaulicher Hinsicht. In der Projektsteuerung unterstützt vomPlanungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE entwickelt der Discounterdort eine gemischte Immobilie, die eine ALDI SÜD Filiale mit einer Parkebene,Wohneinheiten für Senioren sowie eine Kindertagesstätte in sich vereint. Am 11.November erfolgte der Spatenstich in der Schwarzwaldstraße, 2024 soll dasProjekt fertiggestellt sein."Das Projekt verbessert mit seiner vorgesehenen Nutzung die Nahversorgung derAnwohner, ergänzt das Angebot für Familien mit Kindern und schafft zugleichattraktiven Wohnraum für ältere Menschen in innerstädtischer Lage", hebt HolgerPhilippin, Director Real Estate und zuständiger Projektentwickler bei ALDI SÜD,hervor. Am Rande des Stadtzentrums gelegen, nahe einer der Hauptverkehrsadernund am Eingang eines großen Wohngebiets, entsteht dabei auf einerGrundstücksfläche von rund 2.800 Quadratmetern zum einen die ALDI SÜD Filialemit einer Nutzfläche von rund 1600 Quadratmetern, davon rund 1000 QuadratmeterVerkaufsfläche. Direkt über dem Markt entsteht eine Parketage mit insgesamt 64Stellplätzen. Diese wird über eine offene Fassadenfläche natürlich belüftet.In den oberen drei Geschossen finden eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen und43 Apartments Platz. Letztere sind geeignet für Betreutes Wohnen, weshalb auchRäume für entsprechendes Pflegepersonal eingeplant sind. Durch die L-Form desGebäudes entsteht zudem zwischen dem Neubau und den angrenzenden Gebäuden ein andrei Seiten geschlossener Hof. Hier soll das Außengelände des Kindergartenssowie ein Garten für die Senioren, die die Apartments bewohnen, angelegt werden."Wir haben das Projekt in enger Abstimmung mit dem Sozialamt und dem Planungsamtder Stadt Pforzheim entwickelt und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit", soALDI SÜD Projektentwickler Philippin. Der architektonische Entwurf kommt vomBüro Lennermann Krämer Architekten aus Karlsruhe. Als Generalunternehmer konntemit Peter Gross Bau, Niederlassung Karlsruhe ebenfalls ein Unternehmen aus derRegion verpflichtet werden.Oberbürgermeister Peter Boch, der auch zum offiziellen Spatenstich gratulierte,hebt hervor: "Wir haben das Projekt von Anfang an unterstützt und die großenChancen darin gesehen - für eine starke, zeitgemäße Nahversorgung im Quartier,für den so dringend benötigten Ausbau der Kinderbetreuung und für altersgerechteneue Wohnformen, in denen unsere Senioren gut betreut leben können. Unsere Stadt