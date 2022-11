Kein Tarifergebnis für Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Auch nach der vierten Verhandlungsrunde gibt es für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt keine Tarifeinigung. "Gegenwärtig liegen die Vorstellungen beider Seiten noch ein großes Stück auseinander", teilte der Arbeitgeberverband VME am Freitagnachmittag mit. Die IG Metall erklärte: "Während die Beschäftigten bis dato nur sporadisch wenige Stunden die Arbeit niedergelegt haben, drohen nun längere und folgenschwerere Ausstände in den Betrieben."

Die Arbeitnehmerseite fordert acht Prozent mehr Geld, möglichst über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Der VME lehnt das aufgrund der gestiegenen Kosten ab und schlug eine Einmalzahlung von 3000 Euro vor. Nach Arbeitgeberangaben wird für etwa 10 000 Beschäftigte verhandelt.