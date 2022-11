S&P 500 - Erholung bis 4.100 Punkte?

Der S&P 500 könnte aber weiter ansteigen und die laufende starke Erholung weiter fortsetzen. Dabei könnte wie bereits in den Vormonaten die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart im Bereich von 4.100 Punkten die nächste Anlaufmarke sein. Hier war der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt und hatte den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Bisher befindet sich der S&P 500 in einer starken Bärenmarktrallye.

Trading-Strategie: