Nach einem monatelangen Abwärtstrend hat die Aktie von Knorr-Bremse in dieser Woche eine Rallye aufs Parkett gelegt. Auslöser waren die starken Quartalszahlen: Prognose bestätigt, Sparprogramm gestartet und den Umsatz gesteigert. Das überzeugte die Anleger offenbar.

Knorr-Bremse ist Weltmarktführer bei Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Aktie liegt auf Monatssicht mittlerweile über 25 Prozent im Plus. Auf Jahressicht sieht das Chartbild dagegen deutlich negativ aus: Minus 36 Prozent seit Jahresanfang.

Knorr-Bremse war in diesem Jahr unter Druck geraten, weil die Null-Covid-Strategie in China die Nachfrage von Zugunternehmen und Lkw-Herstellern in der Volksrepublik deutlich hatte schrumpfen lassen. Auch die generell vorherrschenden Lieferschwierigkeiten machten dem Konzern zu schaffen.

Besonders die überraschend gute Auftragsentwicklung sorgte jetzt für positive Resonanz bei Analysten. JPMorgan-Experte Akash Gupta zeigte sich erleichtert, dass es keine weiteren negativen Überraschungen gegeben habe. Er stuft Knorr-Bremse (KBX) weiter als "Overweight" ein und sieht das Kursziel bei 75 Euro.

Die UBS ist ähnlich zuversichtlich und sieht vor allem das überraschend starke Truck-Geschäft als Kurstreiber. Analyst Sven Weier rechnet mit einem Kursziel von 74 Euro und rät zum Kaufen.

Jefferies-Analyst Lucas Ferhani bezeichnete die Bestellungen als stark, vor allem dank der Nutzfahrzeugsparte. Die restlichen Zahlen seien wie erwartet ausgefallen. Er rät zum Halten mit einem Kursziel von 48 Euro. Weitere Preiserhöhungen in der Nutzfahrzeugsparte könnten Rückenwind für das kommende Jahr geben. Der Abwärtstrend bei den Markterwartungen dürfte nun wahrscheinlich zu Ende sein.

Auch die Deutsche Bank bestätigt ihr "Halten"-Urteil, ist aber etwas optimistischer, was das Kursziel angeht (62 Euro).

Holger Schmidt von der DZ-Bank rät zum Kauf und sieht den Fair Value bei 69 Euro. "Als Marktführer in Nischenmärkten performt KBX auf der Basis strukturell positiver Trends, steigendem Wertbeitrag pro Fahrzeug und der Notwendigkeit auf Kundenseite Kosten zu sparen, weiterhin besser als die adressierten Endmärkte", schreibt Schmidt.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit dpa-AfX