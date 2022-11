IWK Communication Partner Agentur für Wirtschaftskommunikation setzt auf Frauenpower im Beraterteam und baut Mitarbeiterstamm weiter aus

München (ots) -



- Münchner Kommunikationsagentur für die Branchen Private Equity, Venture

Capital und Professional Services verstärkt ihr Team mit Barbara Popp als

Director

- Judith Spießberger steigt zum Senior Consultant auf



IWK Communication Partner eine der führenden deutschen Kommunikations-Boutiquen

für Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation, holt mit Barbara Popp

eine erfahrene Kommunikationsexpertin im Bereich Finanzen und Real Assets ins

Team. Popp startete Anfang September als Director bei IWK. Die

Sprachwissenschaftlerin kommt von PATRIZIA SE, wo sie im Bereich Corporate

Communications die Pressearbeit in der Region DACH und Skandinavien des

führenden Partners für globale Real Assets verantwortet hat. Zu Popps früheren

Stationen in der Unternehmenskommunikation zählen der Anbieter von

Sachwertanlagen Hannover Leasing in Pullach bei München sowie verschiedene

Positionen bei der auf Immobilien-, Real Assets und Finanzgesellschaften

spezialisierten Agentur PB3C (vormals Dr. ZitelmannPB.) in Berlin sowie bei wbpr

in München. Davor war sie bei der Boston Consulting Group in München tätig.