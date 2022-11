Immobilien kaufen oder besser nicht? / Andreas Schneegaß verrät, was Immobilienkäufer jetzt wissen müssen (FOTO)

Troisdorf (ots) - Andreas Schneegaß ist seit 15 Jahren Finanzmakler und

erfahrener Spezialist für Immobilienfinanzierung. Mit seinem Expertenwissen und

einem großen Netzwerk an Partnerbanken unterstützt er seine Kunden dabei, die

individuell passende Finanzierung für ihre Wunschimmobilie zu finden. Der

Fachmann kennt den deutschen Immobilienmarkt genau und hat hier zusammengefasst,

welche Faktoren die Entwicklung der Immobilienpreise derzeit bestimmen.



Ob Klimakrise, anhaltende Inflation, Krieg in der Ukraine und steigende

Energiepreise: die derzeitigen Herausforderungen für deutsche Sparer sind

vielfältig. Sollte man in diesen unsicheren Zeiten also noch eine eigene

Immobilie kaufen oder nicht doch besser auf fallende Immobilienpreise warten?

Eine Frage, die sich derzeit viele Menschen in Deutschland stellen. "Sinkende

Immobilienpreise oder gar einen Einbruch des Marktes sehe ich in absehbarer Zeit

nicht", ist sich Andreas Schneegaß jedoch sicher. Er ist Finanzmakler sowie

erfahrener Spezialist für Immobilienfinanzierung und sieht in der derzeitigen

Entwicklung keinen Grund, auf eine günstige Gelegenheit zum Hauskauf zu warten.