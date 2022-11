Unternehmensbeschreibung:

Mit Caledonia Mining erhalten Investoren ein in Produktion befindliches Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit attraktiven Investitionsmöglichkeiten in Simbabwe. Hauptfokus liegt zurzeit darauf, die bereits etablierte und profitable Goldproduktion in der Mine Blanket durch gezielte Exploration und Expansion im Gwanda Grünsteingürtel nachhaltig zu steigern.

Fakten, Zahlen, Ziele:

Caledonia konnte die Ressourcenbasis im Flaggschiffprojekt seit 2012 kontinuierlich ausbauen und der erst im letzten Jahr in Betrieb gegangene neue Zentralschacht verleiht dem Unternehmen kurzfristig, risikoarmes Wachstum, so dass die diesjährige Produktion auf 80.000 Unzen Gold und langfristig sogar auf bis zu 250.000 Unzen verbessert werden kann. Aktuell verfügt das Unternehmen über gemessene und angezeigte Ressourcen in Höhe von 902.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 3,29 Gramm Gold pro Tonne und abgeleitete Ressourcen von 866.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 3,17 Gramm Gold pro Tonne.

Zurzeit besitzt Caledonia 64% am Blanket-Projekt, die restlichen 36% befinden sich im Besitz von lokalen simbabwischen Aktionären, wobei Caledonia weiterhin versucht den eignen Besitzanteil auszubauen. Die Mine ist eine etablierte simbabwische Goldmine, die in einer Tiefe von etwa 750 m unter der Oberfläche betrieben wird und im Jahr 2020 fast 58.000 Unzen Gold produzierte. Zusätzlich verfügt das Projekt Blanket über Brownfield-Explorations- und Erschließungsprojekte, sowohl auf dem bestehenden Minengebiet als auch auf seinen Satellitengrundstücken, zu denen die Projekte GG und Mascot gehören, die 10 km bzw. 33 km von der Blanket-Mine entfernt liegen.

Neuer Zentralschacht schafft erheblich mehr Cashflow! Dividendenerhöhung vorprogrammiert

Caledonia Mining ist ein hochprofitabler, Barmittel generierender Goldproduzenten mit einem starken Wachstumsprofil. Die Installation des neuen Zentralschachtes stellt eine signifikante Verbesserung der Produktionserweiterung dar.

Dieser 1.200 Meter tiefe Zentralschacht ist eines der größten Investitionsprojekte für den Goldbergbau in Simbabwe und wird für Caledonia Mining eine Transformation darstellen. Der Schacht wird das Unternehmen auch in die Lage versetzen, die Exploration in der Tiefe zu intensivieren, was im Erfolgsfall die Lebensdauer der Mine von Blanket verlängern könnte, die derzeit bis 2034 ist.

Der höhere Cashflow durch höhere Produktion, geringere Stückkosten und reduzierte Capex ab 2021 kann somit in weitere Explorationsprojekte, Investitionsmöglichkeiten, wie auch in höhere Dividendenausschüttungen gesteckt werden.

Neben dem Flaggschiff-Projekt Blanket konnte Caledonia ein zusätzliches Portfolio hochwertiger Explorations- und Erschließungsanlagen im Goldsektor von Simbabwe erwerben. Im Juli diesen Jahres wurde eine Vereinbarung über den Kauf von Bilboes Gold Limited, der Holdinggesellschaft für eine große, hochgradige, offen zugängliche Goldressource, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft, wobei man bereits erhebliche Fortschritte zur Erfüllung dieser Bedingungen gemacht hat. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, beabsichtigt der Goldproduzent, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln. Caledonia beabsichtigt außerdem, den oxidischen Betrieb in Bilboes vor Abschluss der Transaktion im Rahmen einer Tributvereinbarung wieder aufzunehmen, um innerhalb von etwa sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen. Das Projekt beherbergt nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,29 g/t, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,89 g/t.

Der geplante Erwerb von Bilboes baut auch auf dem Erwerb der Maligreen-Claims im November 2021 auf. Caledonia hat die vorhandenen geologischen Informationen bereits ausgewertet, wodurch man das geologische Vertrauen in etwa die Hälfte der Mineralressourcen von abgeleiteten zu gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verbessern konnte. Der neuste technische Bericht von November 2022 gibt gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 442.000 mit einem Gehalt von 1,71 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 420.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,12 g/t an.

Letzte Woche gab Caledonia dann noch den Erwerb von Motapa bekannt, einer großen Explorationsliegenschaft, die an das Bilboes-Goldprojekt angrenzt. Motapa war früher im Besitz von Anglo American Zimbabwe und wurde von diesem erkundet, bevor es sich Ende der 1990er Jahre aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt verfügt über eine Bergbaupacht, die sich über etwa 2.200 Hektar erstreckt. Motapa wurde während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebaut. Caledonia geht davon aus, dass in dieser Zeit in der Region bis zu 300.000 Unzen Gold gefördert wurden.

Finanzen:

Die letzten Quartalszahlen aus dem 3. Quartal 2022 waren wieder hervorragend. Mit einer Produktion von knapp über 21.000 Unzen hat Caledonia einen neuen vierteljährlichen Produktionsrekord aufgestellt. Somit konnte in den letzten beiden Quartalen das vierteljährliches Produktionsziel von 20.000 Unzen überschritten werden, so dass man auf dem besten Weg ist, das obere Ende des jährlichen Produktionsziels von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold zu erreichen. Wie bei der Konkurrenz auch, wurde der Vorteil der höheren Produktion durch einen niedrigeren Goldpreis und einen leichten Kostenanstieg verwässert, da man eine Inflation bei Verbrauchsmaterialien und Diesel verzeichnete. Die Kosten wurden auch durch den verstärkten Einsatz von Dieselgeneratoren aufgrund einer weiteren Verschlechterung der Netzversorgung beeinträchtigt. Die Vorteile der neuen Solaranlage, die derzeit in Betrieb genommen wird, werden sich jedoch schon in wenigen Wochen bemerkbar machen. Zusammen mit anderen Initiativen zur Senkung des Dieselverbrauchs dürfte dies den inflationären Druck auf die Kosten signifikant eindämmen. In den ersten 9 Monaten beliefen sich die Bruttoeinnahmen auf fast 110 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn konnte um 26,1% auf 50,5 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Die nachhaltigen Gesamtkosten in Q3 waren um 8,5% höher, bei 944 US-Dollar pro verkaufter Unze. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im 3. Quartal betrug 8,9 Mio. USD. Im Vorjahr waren es 7,1 Millionen USD. Zum Ende des 3. Quartals befinden sich Nettobarmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 6,2 Mio. USD in der Bilanz. Auch im Oktober wurde wiede3r eine Quartalsdividende von 14 Cent pro Aktie ausgezahlt. Das bedeutet eine Dividendenrendite von ca. 5% aufs gesamte Jahr.

ESG-Weiterentwicklung:

Um unabhängiger vom unsicheren Stromnetz zu werden und um gleichzeitig erhebliche Mehrkosten zu sparen wird voraussichtlich noch dieses Jahr der unternehmenseigene Solarpark in Betrieb gehen. Er wird etwa 27 % des gesamten täglichen Strombedarfs von Blanket decken und zur Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Stromversorgung von Blanket beitragen. Natürlich hat dies auch positiven Einfluss auf die Klimabilanz und die Treibhausgasemissionen von Caledonia. Zusätzlich prüft das Unternehmen eine zweite Projektphase zur Versorgung von Blanket.

Zukunftsfazit:

Caledonia Mining wächst immer weiter, und das aus dem eigenen freien Cashflow! Das macht als Aktionär besonders Spaß, vor allem dann, wenn man solch üppigen Dividenden bezahlt wie dieses Unternehmen! Mit den neuen Projekten hat man großes vor, so dass das Produktionsziel von 250.000 Unzen Gold hoffentlich bald erreicht werden kann. Der dynamisch wachsende Goldproduzent ist schon jetzt profitabel und zahlt sogar Dividende.

