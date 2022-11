NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag zumeist weiter zugelegt. Zum Wochenschluss griffen die Anleger insbesondere bei Technologiewerten weiter zu. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten erneut die Märkte, nachdem am Donnerstag überraschend moderate Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten.

Die US-Aktienmärkte hatten am Donnerstag den stärksten Anstieg seit Anfang 2020 verzeichnet. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiß begehrt. Sie hatten zuletzt stark unter der Aussicht auf eine weiterhin sehr restriktive Geldpolitik gelitten, denn hohe Zinsen schmälern den heutigen Wert der erwarteten hohen Gewinne in der Zukunft. Der Dow kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August und schloss mit einem Plus von 3,70 Prozent. Der Nasdaq-100 schnellte gar um 7,5 Prozent nach oben.

Die Lockerungen der strengen chinesischen Covid-Null-Politik ließen am Freitag vor allem die in den USA gehandelten China-Aktien sprießen: So zogen die Anteilscheine des Online-Reisebüros Trip.com um 5,8 Prozent an und jene des Internet-Händlers JD.com um 6,1 Prozent.

Auch die Ölpreise profitierten merklich von der leichten Lockerung der Corona-Regeln in China. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. An den Märkten wurde der Schritt als Hinweis gedeutet, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Corona-Linie abzuweichen.

Dies sorgte bei den Ölwerten an der Wall Street für solide Kursgewinne. So stiegen die Papiere von Chevron und jene von ExxonMobil um jeweils knapp drei Prozent.

Um 40 Prozent nach oben ging es für die Aktien von Snail . Die Titel des Videospielentwicklers waren am Donnerstag an die Börse gegangen. Snail gab nun bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat./la/he