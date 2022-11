Yatsen Global präsentiert Galenic und EVE LOM auf der fünften CIIE

SHANGHAI, 11. November 2022 /PRNewswire/-- Auf der 5. China International Import Expo (CIIE), die derzeit in Shanghai stattfindet, präsentierte Yatsen Global die neuesten Innovationen seiner technologieorientierten Premium-Hautpflegemarke Galenic und stellte auch EVE LOM vor, eine hochwertige natürliche SPA-Marke aus Großbritannien. Unter dem Motto „Yatsen, A New Journey of Beauty Discovery" (Yatsen, eine neue Reise zur Entdeckung der Schönheit) nahm der Kosmetikkonzern mit den beiden ausländischen Marken an der Veranstaltung teil und brachte gleichzeitig seine Achtung der Geschichte und Kultur der Marken zum Ausdruck. Yatsen möchte die Produktinnovation durch technologische Forschung und Entwicklung fördern, um ihr zu neuer Frische zu verhelfen.

Bei der Eröffnungszeremonie von Yatsen Global am Morgen des 6. November trafen sich Liu Fuxue, stellvertretender Generaldirektor des CIIE-Büros, Sohail Shaikh, Bereichsleiter und Ministerberater für die Kreativ-, Konsum-, Lern- und Lebensmittelindustrie im britischen Generalkonsulat in Shanghai, Pierre Moussy, Wirtschaftsberater im französischen Konsulat in Shanghai, und andere hochrangige Gäste mit David Huang, dem Gründer, Vorstand und CEO von Yatsen Global Pte. Ltd.