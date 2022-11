Fineqia hat mehrere Investitionen aus seiner Bilanz getätigt, darunter der Krypto-Vermögensverwalter Wave Financial Group LLC. sowie dessen Wave NFT Fund, die Blockchain-basierte Vermögensregistrierungs- und Clearing-Plattform Nivaura Ltd, das Blockchain-Versicherungsunternehmen Black Insurance, Forte und Phunware Inc., eine Enterprise-Cloud-Plattform für die mobile Bereitstellung von Inhalten für globale Marken.

Der Fonds hat kein direktes Engagement in Alameda Research, FTX oder dessen Token FTT, deren Werte in letzter Zeit gefallen sind.

Die Investition in IDEO CoLab steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in Unternehmen zu investieren oder diese zu erwerben, die Blockchain-basierte Finanzlösungen entwickeln und propagieren, die das Kerngeschäft des Unternehmens ergänzen.

Fineqia hat im August 2019 als Kommanditist an dem Fonds mitgewirkt, und die Erhöhung entspricht dem Nettoinventarwert des Fonds zum letzten gemeldeten Wert am 31. März 2022. Der Wert der ursprünglichen Investitionszusage entspricht weniger als 3 % des Marktkapitals von Fineqia. Die Bedingungen der Investition sind vertraulich.

LONDON, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Fineqia ") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt bekannt, dass der Wert seiner Investition in den IDEO CoLab Distributed Web Offshore Fund 1 LP („Fonds") auf das 7-fache des Investitionswertes angestiegen ist.

Fineqia sieht 7-fachen Anstieg des Investitionswertes in IDEO CoLab Ventures Fund I; kein Engagement in FTX

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer