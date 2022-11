HER2DX VON TIME ALS EINE DER BESTEN ERFINDUNGEN DES JAHRES 2022 ANERKANNT

„Diese Anerkennung bestärkt unser wichtigstes Produkt und motiviert uns, weiter an unserer Vision der Zukunft der Präzisionsonkologie zu arbeiten", erklärte Dr. Patricia Villagrasa, Mitgründerin und CEO von REVEAL GENOMICS. „Wir haben REVEAL GENOMICS mit der Absicht gegründet, neuartige, therapeutisch nützliche Lösungen zu entwickeln, und HER2DX ist ein Beweis für unser Potenzial. Das unmittelbare Ziel von REVEAL GENOMICS ist es, sicherzustellen, dass HER2DX weltweit verfügbar ist und alle HER2-positiven Brustkrebspatientinnen erreicht."

In Bezug auf HER2DX heißt es in der Veröffentlichung: „ Der Test unterstützt bessere Ergebnisse für Patientinnen im Frühstadium, könnte aber auch zu stärker personalisierten Ansätzen für Brustkrebs im Spätstadium führen."

HER2DX wurde als eine der besten Erfindungen in der Kategorie „ Medizinische Versorgung " anerkannt, die bahnbrechende Innovationen hervorhebt, die erfolgreich in die klinische Praxis umgesetzt werden und Patienten gute Ergebnisse liefern.

