CATL und Daihatsu haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Contemporary Amperex Technology Co., Limited

(CATL) und Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) haben eine Absichtserklärung über

eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Batterieversorgung und

Batterietechnologie zur Förderung der Elektromobilität in Japan bekannt gegeben.



Im Rahmen der Vereinbarung ist eine beständige Versorgung der Elektrofahrzeuge

von Daihatsu, einem Experten für Pkws der Kompaktklasse und einem der ältesten

Automobilhersteller Japans, mit EV-Batterien durch CATL vorgesehen.