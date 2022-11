Qianhai begrüßt globale Unternehmen mit verbesserten Anreizen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SHENZHEN, China, 11. November 2022

/PRNewswire/-- Mit tiefgreifenden Reformen und einem sich verbessernden

Geschäftsumfeld hat Qianhai erneut die Aufmerksamkeit von Unternehmen und

Investoren aus aller Welt auf sich gezogen. Auf der Konferenz zur Förderung von

Investitionen in Qianhai 2022, die am Nachmittag des 8. November stattfand,

unterzeichnete eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen, Unternehmen aus Hongkong,

staatliche Unternehmen und andere industrielle Vorreiter Vereinbarungen über die

Einrichtung von Büros in Qianhai. Die Gesamtinvestitionen haben nach Angaben der

Behörde von Qianhai in diesem Jahr 120 Milliarden Yuan überschritten. Dies haben

das Konferenzthema "Investieren in Qianhai - Aufbau einer erfolgreichen Zukunft"

sowie die wirtschaftliche Vitalität, die Attraktivität der Politik und die

treibenden Kräfte der Innovation in Qianhai deutlich gemacht.



Nach kontinuierlichen institutionellen Innovationen wurde das Geschäftsumfeld in

Qianhai von Unternehmen weltweit anerkannt. "Qianhai verfügt nicht nur über

einen überlegenen Talent Pool, sondern bietet Unternehmen auch umfassende

Unterstützung", sagte Zhang Yangqing, General Manager von Merchants Union

Consumer Finance Co., Ltd. "Es gibt keinen besseren Platz als Qianhai, was die

Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong anbetrifft", erklärte Dr. Sunny

Siu, Unternehmer aus Hongkong und Gründer von Jaguar Micro.