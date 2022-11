Der weltweit bekannte Sommelier Shinya Tasaki ist neuer AWA SAKE-Botschafter.

TOKIO, 12. November 2022 /PRNewswire/ -- Insgesamt 35 zertifizierte AWA SAKE-Produkte aus 21 Brauereien werden neu als Eikun SPARKLING SAKE (Saito Shuzo Co., Ltd.) und AYAKIKU SPARKLING SAKE (Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd.) zertifiziert.

Die Japan Awasake Association (Vorsitzender des Verwaltungsrats: Noriyoshi Nagai, Präsident von Nagai Sake Inc.) besteht aus zahlreichen japanischen Brauereien, die den prickelnden Sake herstellen. Sie hat kürzlich zwei Produkte als AWA SAKE-Produkte zertifiziert: den Eikun SPARKLING SAKE von Saito Shuzo Co., Ltd. (Kyoto) und den AYAKIKU SPARKLING SAKE von Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd. (Kagawa). Der weltweit bekannte Sommelier Shinya Tasaki wurde zum Botschafter für AWA SAKE ernannt.