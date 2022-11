TIMEX WIRD OFFIZIELLER ZEITNEHMER DES METAVERSUMS MIT "Race Against TimeX", KREIERT IN FORTNITE

Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Die meistverkaufte Uhrenmarke in den

USA gamifiziert die Zeit



und wird die erste Uhrenmarke, die eine eigene Insel in Fortnite hat



Heute startet https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692771-1&h=4068089244&u=https

%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692771-1%26h%3D243292279

7%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253De

n%2526o%253D3692771-1%2526h%253D3925748703%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fw

ww.timex.com%25252F%2526a%253DTimex%26a%3DTimex&a=Timex ®, die meistverkaufte

Uhrenmarke*, ein einzigartiges und interaktives Erlebnis, bei dem Spieler in

Fortnite®, einem der beliebtesten Computerspiele der Welt, ein "Race against

TimeX" antreten können. Die Herausforderung besteht darin, dass Spieler in

mehreren Rennen gegen die Zeit gegeneinander antreten - in einer von Uhren

durchzogenen virtuellen Welt, in der Uhren ein Symbol für Befähigung darstellen,

indem sie Spielern zusätzliche Geschwindigkeit und Kraft verleihen, um im

Wettkampf zu bestehen.