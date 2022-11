Wirtschaft BDI erwartet schwächeres Wachstum - global und in Deutschland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der globalen Lage rechnet der Industrieverband BDI mit einer schwächeren Entwicklung der Wirtschaft - global, in der EU und auch in Deutschland. "Das Wachstum der Weltwirtschaft wird sich auf gut 2,25 Prozent im kommenden Jahr belaufen - nach drei Prozent im laufenden Jahr", schreibt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in seinem "Globalen Wachstumsausblick 2023", über den die "Welt am Sonntag" berichtet.



"Das ist ein enorm schlechter Wert." Es drohe das drittschlechteste Ergebnis für die Welt in den vergangenen 32 Jahren. Als Begründung für die trüben Aussichten nennen die Ökonomen des BDI die starken Preissteigerungen.