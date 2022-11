Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 12.10. hieß es unter anderem „[…] Für Tilray muss es nun darum gehen, die Zone Bereich 3,0 US-Dollar / 2,65 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Scheitert das Unterfangen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte weiterer Abgabedruck aufkommen. Um aus charttechnischer Sicht die Bodenbildung voranzubringen, bedarf es Akzente auf der Oberseite; beispielsweise eines Ausbruchs über die Zone 4,0 US-Dollar / 4,5 US-Dollar. Die sehr durchwachsenen Quartalsergebnisse gaben keinen Anlass, einen solchen Vorstoß zu lancieren.“

In unserer letzten Kommentierung zu Tilray Brands thematisierten wir die damals frischen Quartalsergebnisse des Unternehmen, die allerdings keinen nachhaltigen Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie hatten. Zuletzt kristallisierte sich jedoch eine spannende Chartformation heraus, die Hoffnung auf mehr macht…

In den letzten Wochen hat sich eine potentielle V-Trendwendeformation (orange dargestellt) ausgebildet. Diese ist nun in eine wichtige und womöglich auch entscheidende Phase eingetreten, denn nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 3,5 US-Dollar (III) hat der Aktienkurs den Widerstandsbereich 4,0 US-Dollar (II) / 4,5 US-Dollar (I) erreicht.

Die Aufgabenstellung ist damit klar definiert: Tilray muss über die 4,5 US-Dollar, um die Bodenbildung und eine mögliche Trendwende weiter voranzubringen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 5,2 US-Dollar eröffnen. Obacht ist in der aktuellen Situation jedoch unverändert geboten, denn bereits ein Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde das Chartbild eintrüben und die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen zurückwerfen.