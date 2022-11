Fünfter herausragender, handlungsorientierter Culture Summit Abu Dhabi beendet

Vordenker aus den Bereichen Kultur, Kunst und Design leiteten während des dreitägigen Gipfels wirkungsvolle Diskussionen innerhalb des Sektors

ABU DHABI, VAE, 12. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Culture Summit Abu Dhabi, ein globales Kulturforum, das vom Department of Culture and Tourism Abu Dhabi organisiert wird, fand letzten Monat zum fünften Mal statt. Die dreitägige Veranstaltung, die das erste Gipfeltreffen seit dem Ausbruch von COVID-19 war, brachte führende Kulturschaffende, Künstler, Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Kreativprofis aus mehr als 90 Ländern in die Hauptstadt der VAE, um die dringenden Herausforderungen zu besprechen, denen sich der Kultursektor gegenübersieht, sowie die Rolle zu überdenken, die die Kultur bei der Bewältigung allgemeiner Probleme in der heutigen Welt spielt.