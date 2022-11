Habeck auf Wirtschaftskonferenz in Singapur

SINGAPUR (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nimmt am Sonntag an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur teil. Geplant sind auch Gespräche mit Ministern aus Singapur, Pakistan und den Philippinen. Bei der Konferenz, die bis Montag dauert, geht es vor allem darum, wie sich die deutsche Wirtschaft breiter aufstellen kann. Einseitige Abhängigkeiten von China zum Beispiel bei wichtigen Rohstoffen sollen vermieden werden, auch als Lehre aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine und aus der Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland. Auf der Konferenz in wird am Montag auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet./hoe/DP/mis

