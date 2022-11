Führende Philanthropien engagieren sich mit einer halben Milliarde für eine gerechte Energiewende

SHARM EL-SHEIKH, Ägypten, 12. November 2022 /PRNewswire/ -- Eine Koalition führender Klima-Philanthropen hat heute angekündigt, in den nächsten drei Jahren 500 Millionen US-Dollar zu investieren, um eine gerechte und ausgewogene Energiewende in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu beschleunigen und gleichzeitig nachhaltige Entwicklung zu fördern und neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen.

Diese katalytische philanthropische Unterstützung wird die Bemühungen von Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen unterstützen, die neuen und entstehenden Energiewendeplänen im globalen Süden ankurbeln. Diese Partnerschaft wird auf bestehenden und künftigen Bemühungen mehrerer Sponsoren aufbauen, die den Ehrgeiz erhöhen und Maßnahmen von Regierungen, Gemeinden und Unternehmen zur Eindämmung des Klimawandels unterstützen.

„Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt für die Philanthropie, ihre Unterstützung für die Partner im Süden zu verstärken, die in diesen schwierigen Zeiten eine Führungsrolle übernehmen", sagte Izabella Teixeira, ehemalige Umweltministerin Brasiliens, Co-Vorsitzende des International Resources Panel – UNEP- und UN-DESA-Vorstandsmitglied. „Die Welt braucht eine Führungsrolle im Süden, um zu beweisen, dass Entwicklungs- und Klimaprioritäten Hand in Hand gehen, und um Präzedenzfälle für einen wirklich gerechten und ausgewogenen Übergang zu sauberer Energie zu schaffen."

„Diese Mobilisierung gebündelter Mittel zur Unterstützung von Klimamaßnahmen ist ein wichtiger Schritt, um die Lücke in der Klima-Philanthropie-Finanzierung im Süden zu schließen", sagte Saliem Fakir, CEO der African Climate Foundation, einer in Afrika geführten strategischen Fördereinrichtung und Denkfabrik, die an der Schnittstelle von Klimawandel und Entwicklung arbeitet. „Diese Unterstützung wird die Führungsrolle des Südens und die Lokalisierung von Lösungen stärken, insbesondere in Afrika, wo die Finanzierungslücke am größten ist."

Die Partnerschaft wird Arbeiten unterstützen, die technische Hilfe und den Aufbau von Kapazitäten umfassen, die für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Abkehr von fossilen Brennstoffen erforderlich sind, unter anderem durch Initiativen mehrerer Geber. Ziel der Investitionen ist es, die Umsetzung in Ländern zu unterstützen, die bereits ehrgeizige Pläne aufgestellt haben, und mehr Länder zu ermutigen, ehrgeizige Pläne zu entwickeln, die als Blaupausen für das nächste Jahrzehnt dienen.