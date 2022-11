300 Mitarbeiter von Sonae nahmen am Web-Gipfel teil

Porto, Portugal (ots/PRNewswire) -



- Unter den anwesenden Mitarbeitern befinden sich Investoren, Designer,

Analysten, Filialmitarbeiter, Ingenieure und Direktoren von Sonae-Unternehmen.

- Die Investition soll zur persönlichen und beruflichen Entwicklung der

Mitarbeiter beitragen und ist Teil der in der gesamten Gruppe stattfindenden

Digitalisierungsbewegung



Die Unternehmen von Sonae nahmen mit mehr als 300 Mitarbeitern am diesjährigen

Web-Gipfel teil, der weltweit größten Technologie- und Innovationskonferenz, wie

das Video (https://www.youtube.com/watch?v=kYqs8O1CDTY) zeigt. Das sind über

1.000 Einträge in allen Ausgaben, ein deutlicher Beweis für die kontinuierliche

Investition der Gruppe in die persönliche und professionelle Entwicklung ihrer

Mitarbeiter. Ziel ist es, das Wissen und die Kompetenzen in Bereichen zu

verbessern, die für geschäftliche Innovation und digitale Transformation

entscheidend sind.