Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage (Stichwort: nachlassende Zinsängste nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten) zeigte sich Ballard Power zuletzt gut erholt. Ist das vielleicht der Auftakt für einen Befreiungsschlag bzw. gelingt womöglich das Comeback?

Seit unserer letzten Kommentierung vom 12.10. hieß es unter anderem „[…] Um das sich gegenwärtig abzeichnende Verkaufssignal noch einmal zu neutralisieren, bedarf es eines raschen Vorstoßes über die 6 US-Dollar hinweg. Jeder Tag, an dem die Aktie nun unterhalb von 5,75 US-Dollar notiert, erhöht das Risiko, dass sich die Bewegung noch weiter auf der Unterseite ausdehnt. Ein Anlaufen der 5,0 US-Dollar ist aktuell nicht auszuschließen.“

In der Folgezeit dehnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 5+ US-Dollar (III) aus. Zu einem Bruch der 5,0 US-Dollar kam es nicht. Der Aktie gelang es, im Bereich von 5+ US-Dollar einen Boden auszubilden. In den letzten Handelstagen kam wieder Zug in die Kursentwicklung. Dabei waren es weniger die Quartalsergebnisse von Ballard Power, die kürzlich vom Unternehmen präsentiert wurden und recht durchwachsen ausfielen (um es einmal vorsichtig zu formulieren), als vielmehr die US-Verbraucherpreisdaten, die der Aktie Beine machten.

Ballard Power konnte zuletzt kräftig zulegen. Mit dem Ausbruch über die 6 US-Dollar (II) gelang der Aktie ein erster Achtungserfolg. Auf den Lorbeeren ausruhen sollte sich Ballard Power allerdings nicht, denn aus charttechnischer Sicht wurde damit noch nicht viel gewonnen. Um weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen und um das Erholungsszenario voranzutreiben, muss Ballard Power nun den kurzfristigen Abwärtstrend (grün) nachhaltig durchbrechen und über die 7 US-Dollar (I) laufen. Auf der Unterseite hat der Bereich um 5,1 US-Dollar nach wie vor zentrale Bedeutung als Unterstützung.