Xinhua Silk Road Die ostchinesische Provinz Jiangsu veranstaltet eine Veranstaltung zur Förderung und Vermittlung von Talenten aus Übersee

Beijing, China (ots/PRNewswire) - BEIJING, China, 12. November 2022

/PRNewswire/-- Die Provinz Jiangsu wird eine Werbe- und

Matchmaking-Veranstaltung durchführen, um Talente aus dem Ausland zum Arbeiten

und zur Unternehmensgründung in der Provinz anzuziehen. Die Veranstaltung wird

voraussichtlich vom 21. bis 25. November in der Jiangbei New Area von Nanjing

City stattfinden.



Vor diesem Jahr fand die Veranstaltung 16 Jahre in Folge statt. Um der

regionalen industriellen Entwicklung besser gerecht zu werden und ein intensives

Matchmaking zwischen Industrie und Talenten zu fördern, wird die diesjährige

Veranstaltung vor allem Talente mit ausländischen Doktortiteln in Bereichen wie

Biomedizin, intelligente Fertigung, neue Materialien, Software-Informationen,

integrierte Schaltkreise und Finanzmanagement einladen, so die Abteilung für

Humanressourcen und soziale Sicherheit von Jiangsu.