Beijing (ots/PRNewswire) - Fuzhou, das früher "Linchuan" genannt wurde, ist

bekannt als "Heimat der Talente, Wiege der Kultur". Talentierte Gelehrte und

Meister waren hier im In- und Ausland berühmt und formten die tiefe

Linchuan-Kultur, die sich durch zahlreiche Berühmtheiten, eine prosperierende

Bildung und eine blühende Kunst auszeichnet.



Fuzhou gilt als die Heimat der Talente. Unter ihnen sind Yan Shu, ein berühmter

ci-Schriftsteller in der Nördlichen Song-Dynastie, Wang Anshi, ein großer

Reformer, Zeng Gong, ein großer Meister des geschriebenen Wortes, Lu Jiuyuan,

ein Meister der Philosophie des Geistes in der Südlichen Song-Dynastie, und Tang

Xianzu, ein großer Dramatiker der chinesischen Oper in der Ming-Dynastie,

besonders berühmt.





Fuzhou, das von der Chen Ziming-Dynastie und Wei Yilin repräsentiert wird, giltals die Heimat der traditionellen chinesischen Medizin, da die Xujiang-Medizineine der vier großen lokalen Medizinschulen im alten China war.Fuzhou ist die Heimat des Neokonfuzianismus, denn Lu Jiuyuan, ein Philosoph undPädagoge in der südlichen Song-Dynastie, war der Begründer der Philosophie desGeistes und der Schule des "Universellen Geistes", und Wu Cheng, ein berühmterNeokonfuzianist und Erzieher in der späten Song- und frühen Yuan-Dynastie, derzusammen mit Xu Heng "Wu im Süden und Xu im Norden" genannt wurde, die"Caolu-Schule" gründete und von Qian Mu als einziger Meister nach Zhu Xi geehrtwurde.Fuzhou ist die Heimat der chinesischen Oper und Tang Xianzu war als"Operngelehrter in China" und "Shakespeare im Osten" bekannt. Darüber hinaussind Nanfeng tiaonuo (Maskentanz), Guangchang mengxi, Yihuang-xi, Le'an nuowu,Linchuan caicha-xi und andere Volkstänze und Opern in die Liste des nationalenkulturellen Erbes aufgenommen worden.In der späten Tang-Dynastie und den Fünf Dynastien herrschte die Zen-Kultur vorund es gab überall in Fuzhou Tempel. Daher war es damals als das "Zentrum desZen-Flusses in der Welt" bekannt. Mehrere Zen-Sekten haben ihren Ursprung undihre Entwicklung in Fuzhou.Fuzhou ist die Heimat von Magu, der Göttin der Langlebigkeit im chinesischenVolksglauben. Der Kreis Nancheng in Fuzhou wird als "Heimat der Magu-Kultur inChina" bezeichnet. Der große Kalligraph Yan Zhenqing schrieb undmonumentalisierte Magu in Linchuan und schuf die "Geschichte vom unsterblichenAltar des Magu-Bergs", die als die "erste reguläre Schrift der Welt" gepriesenwurde.