Mehr als 300 Aussteller haben an der Keramikmesse teilgenommen, wobei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gestiegen ist, während die Zahl der weltweit bekannten Marken während der Veranstaltung 40 überschritten hat, im Vorjahr waren es acht. Die Veranstaltung hat auch mehr als 3.000 Einkaufsgruppen aus dem In- und Ausland zur kommerziellen Beratung angezogen.

BEIJING, 13. Nov. 2022 /PRNewswire/ -- Die China Jingdezhen International Ceramic Fair 2022 wurde am Dienstag in der Ceramic Expo City in Jingdezhen in der ostchinesischen Provinz Jiangxi eröffnet.

Xinhua Silk Road Internationale Keramikmesse in der ostchinesischen Stadt Jingdezhen eröffnet und zieht Aussteller aus aller Welt an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer