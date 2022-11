Basement Sports bringt 32.000 NFTs mit Weltmeisterschaftsspielern und -teams heraus

NEW YORK, 13. November 2022 /PRNewswire/ -- Basement Sports, ein Mixed-Reality-Gaming-Unternehmen, bringt am ersten Tag der Weltmeisterschaft 2022 32.000 einzigartige Länder- und Spieler-NFTs (je 1000 für jedes der 32 qualifizierten Teams) heraus. Das Minting kostet 25 US-Dollar pro Spieler und erfolgt über die Basement-Sports-App, in der die Nutzer diese einzigartigen Avatare auswählen können, um sie anschließend auf Social Media zu präsentieren und beim Fußballspielen in der App verwenden zu können. Spieler können bei der Nutzung von NFT-Teams auch Prämienpunkte namens „Kidcoin" sammeln.

„So einen Fußball-Fanclub mit Gaming-Optionen, bei denen die gewählte Figur zum Leben erwacht, hat es noch nie gegeben", so Arman Rousta, Gründer von Basement Sports. „Durch das Minten eigener Spieler-NFTs erhalten Fußballfans in aller Welt exklusiv Zugang zu Spielfunktionen, Kidcoin-Prämien, Sportmerchandisingartikeln und VIP-Erlebnissen – sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt."