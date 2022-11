Eine vollständige Wiederholung der Wahl ist nicht abwegig. Der Landesverfassungsgerichtshof hatte das Ende September bereits nahegelegt. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl habe es eine Vielzahl von Fehlern gegeben, hieß es in einer vorläufigen Einschätzung in der mündlichen Verhandlung. Nach Einschätzung des Gerichts hatten sie durchaus Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments und die Verteilung der Mandate - ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Abwägung für oder gegen eine Wahlwiederholung.

BERLIN (dpa-AFX) - Schon lange ist ein Urteil des Landesverfassungsgerichts in Berlin nicht mehr mit solcher Spannung erwartet worden. Am Mittwoch entscheiden die Richterinnen und Richter voraussichtlich, ob die Abgeordnetenhauswahl und die Wahl zu den zwölf Bezirksparlamenten vom September vergangenen Jahres wegen zahlreicher Pannen wiederholt werden müssen, in Teilen oder komplett. Für die politische Landschaft in Berlin könnte das erhebliche Folgen haben. Die Karten werden in der Landespolitik dann möglicherweise ganz neu gemischt. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kann nicht sicher sein, den Chefinnen-Sessel im Roten Rathaus zu behalten.

Gerichtspräsidentin Ludgera Selting hatte erklärt, nur durch eine komplette Wahlwiederholung könne ein verfassungskonformer Zustand herbeigeführt werden. Hat sich an der Bewertung des Gerichts nichts Gravierendes geändert, muss sich Berlin nach der Urteilsverkündung am Mittwoch auf eine Wahlwiederholung innerhalb von 90 Tagen einstellen. Als wahrscheinlicher Termin gilt nach Einschätzung des neuen Landeswahlleiters Stephan Bröchler der 12. Februar. Seine Vorgängerin war nach dem Berliner Wahlchaos im vergangenen Herbst zurückgetreten.

Noch am Wahltag gab es Kritik wegen langer Schlangen vor Wahllokalen, falschen Stimmzetteln, fehlenden Wahlurnen, überforderten Wahlhelfern und der Tatsache, dass in vielen Wahllokalen auch noch deutlich nach 18 Uhr Stimmen abgegeben werden konnten. Berlin war wieder mal als Pannenhauptstadt in den Schlagzeilen.

Am Superwahltag war einiges zusammengekommen: Der Berlin-Marathon erschwerte das Durchkommen in der Stadt, so dass fehlende Wahlzettel nicht schnell nachgeliefert werden konnten. Dann musste unter Pandemie-Bedingungen gewählt werden, was Zeit kostete. Und es gab gleich vier Abstimmungen: zum Berliner Abgeordnetenhaus, zum Bundestag, zu den Bezirksparlamenten und über einen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen.