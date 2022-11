Netflix, Amazon, Apple – das sagen die Sentiments

Spannend ist die Lage bei Meta . Der gebeutelte Tech-Konzern hat am Wochenende massiven Stellenabbau angekündigt. Die Wall Street hatte auf Kostenersparnis gedrängt, bei den Quartalszahlen war man diesen Schritt allerdings noch nicht gegangen. Wir rechnen kurzfristig mit einem Comeback . Derzeit liegt die Aktie vörbörslich zwei Prozent im Plus. Unsere Empfehlungen lauten Turbo-Bull WKN JS0X1U mit Hebel 3 oder KH00ZY mit Hebel 3,5.

Meta schafft die Trendwende und wird damit zum Star in unserem Börsendienst . Wir hatten die Aktie am Montag mit der entsprechenden News vorgestellt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer