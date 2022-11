MEDICA 2022 und COMPAMED 2022 starten mit vielen Neuheiten und Prominenz - Lauterbach eröffnet Deutschen Krankenhaustag

Düsseldorf (ots) - Von Montag bis einschließlich Donnerstag kommt die

medizinische Fachwelt aus Praxen, Kliniken, Forschung, Industrie, Politik,

Krankenversicherungen und Fachhandel wieder in Düsseldorf zu ihrem jährlichen

zentralen Treffpunkt zusammen. Dann starten mit einem deutlichen

Beteiligungsplus im Vergleich zum Vorjahr die weltführende Medizinmesse MEDICA

(https://www.medica.de) und die internationale Leitmesse für den Zulieferbereich

der medizinischen Fertigung, die COMPAMED (https://www.compamed.de) (Lauftage:

14. - 17. November 2022). Die MEDICA 2022 zählt eine Beteiligung von mehr als

4.400 Unternehmen aus 70 Nationen, bei der COMPAMED 2022 sind es rund 700 aus 36

Staaten. Fast alle Hallen des Düsseldorfer Messegeländes werden damit

ausgelastet sein, wobei die COMPAMED die Hallen 8a und 8b belegt.



In ihrer weltweit einzigartigen Kombination bilden MEDICA und COMPAMED die

gesamte Prozesskette und das vollständige Angebot medizinischer Produkte, Geräte

und Instrumente ab - von der Entwicklung, Herstellung bis hin zur Vermarktung

und Dienstleistungen nach Inbetriebnahme in Praxen und Kliniken.