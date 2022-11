(Im letzten Absatz wird klargestellt, dass über den Sitz nach Angaben des Entwicklungsministeriums noch nicht entschieden wurde.)

BERLIN/SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Zu einem erfolgreichen Kampf gegen die Erderwärmung gehören aus Sicht von Entwicklungsministerin Svenja Schulze auch soziale Sicherungsinstrumente in gefährdeten Staaten für den Krisenfall. "Soziale Sicherheit ist die beste Krisenvorsorge. Das hat die Pandemie gezeigt. Und das gilt auch für den Umgang mit Klimaschocks", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in Ägypten, wo sie bis Mitte der Woche an der Weltklimakonferenz teilnimmt. Zugleich sei soziale Sicherheit auch Voraussetzung dafür, dass sich Gesellschaften auf die nötige "Klima-Transformation" einlassen. "Gespaltene Gesellschaften lösen keine kollektiven Probleme", sagte sie.

Schulze will sich nach eigenen Angaben bei dem Mammuttreffen in Scharm el Scheich gemeinsam mit Entwicklungsländern für konkrete Lösungen beim Klimaschutz engagieren - und auch für eine bessere Anpassung an den Klimawandel und den Umgang mit unabwendbaren Klimaschäden etwa durch Dürren, Stürme oder Überschwemmungen.