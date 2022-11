BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der verkauften Interrail-Tickets in Europa ist in diesem Jahr nach Bahnangaben auf den Rekordwert von etwa 600 000 gestiegen. An der Spitze liege Deutschland mit 142 000, gefolgt von der Schweiz mit 94 000 und Großbritannien mit 63 000, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte. Die Zahl der verkauften Tickets habe sich im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

