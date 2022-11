Russlands Außenminister Lawrow zu G20-Gipfel auf Bali eingetroffen

BALI (dpa-AFX) - Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist zum Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) auf der indonesischen Insel Bali eingetroffen. Inmitten massiver internationaler Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vertritt er dort in den kommenden Tagen Kremlchef Wladimir Putin, der seine Teilnahme abgesagt hat. Russische Staatsmedien veröffentlichten ein Video, das zeigt, wie Lawrow am Sonntagabend (Ortszeit) bei Dunkelheit auf Bali aus seinem Flugzeug stieg und mit einem Auftritt indonesischer Tänzerinnen begrüßt wurde.

Der Kreml hatte erst in der vergangenen Woche bestätigt, dass Putin nicht an dem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der anderen G20-Staaten teilnehmen werde. Der 70-Jährige hätte dort mit heftiger Kritik an dem von ihm angeordneten Krieg gegen die Ukraine rechnen müssen. Nach jüngsten militärischen Niederlagen seiner Armee wäre der Zeitpunkt für ein Aufeinandertreffen mit seinen westlichen Gegnern derzeit aus seiner Sicht wohl besonders ungünstig gewesen. Dagegen will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache an das Treffen im Ferienort Nusa Dua richten.

Lawrow wiederum reiste vom Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean aus nach Bali an. Bei einem G20-Außenministertreffen im Juli hatte er für einen Eklat gesorgt, als er das Treffen vorzeitig verließ./haw/DP/mis