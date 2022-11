Wirtschaft CSU lehnt Obergrenze für Bargeld-Zahlungen ab

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Stefan Müller, hat sich in der Debatte über eine Verschärfung des Kampfes gegen Geldwäsche gegen eine Obergrenze von 10.000 Euro für Zahlungen mit Bargeld ausgesprochen. "Wir haben in Deutschland scharfe und wirksame Nachweispflichten, wenn jemand höhere Beträge mit Bargeld zahlen will", sagte er dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe) mit Blick auf einen Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).



"Das reicht vollkommen aus." Erfahrungen mit Bargeld-Obergrenzen in anderen europäischen Ländern zeigten zudem, dass diese nicht wirksamer seien als strenge Nachweispflichten. Der CDU-Innenpolitiker Alexander Throm unterstützt zumindest ein Barzahlungsverbot bei Immobilienkäufen, wie im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbart.