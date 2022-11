Davinci Motor stellt auf der EICMA 2022 DC100 Elektromotorrad offiziell dem europäischen Markt vor

Mailand (ots/PRNewswire) - Davinci Motor, ein schnell wachsender chinesischer

Hersteller von hochleistungsfähigen Roboter-Elektromotorrädern, hat im Rahmen

einer Pressekonferenz auf der weltweit führenden Motorradmesse EICMA, die vom 8.

bis 13. November in Mailand stattfindet, seine Pläne zur Expansion in den

europäischen Markt bekannt gegeben.



Das Unternehmen stellte sein hochleistungsfähiges DC100 vor, das mit modernster

Technologie in Zusammenarbeit mit der renommierten Tsinghua-Universität in

Peking, China, entwickelt wurde.





"Wir freuen uns sehr, offiziell auf dem europäischen Markt vertreten zu sein,was für Davinci strategisch wichtig ist", sagte Rosanna Libia, InternationalBusiness Manager bei Davinci Motor. "Wir sind stolz darauf, die Marke und dasDC100 vorzustellen, das Symbol unserer Handwerkstechnik und Innovation in derForschung und Entwicklung."Davinci Motor präsentierte im Juli 2021 das DC100 erstmals dem chinesischenMarkt, bevor es sein erstes Produktionswerk in Zibo, China, im August diesesJahres eröffnete, wobei das DC100 bereits in Testproduktion ging.Mit der Einführung des futuristischen DC100 strebt Davinci Motor an, Fahrern inEuropa ein sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten . Das Zweiradwurde als Mobilitätslösung entwickelt, die auf eine perfekte Balance zwischenBeschleunigung, Geschwindigkeit und Reichweite abzielt.Mit der Davinci-App können neue Fahrer mit den innovativen Funktionen desMotorrads schnell auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Fahrer können ihrSmartphone in der Handyhalterung platzieren; das Telefon dient dann alsinteraktives Dashboard für den Fahrer und wird zu einem Navigationstool, währendes Informationen, wie z. B. Fahrzeugstatus, verbleibende Reichweite undStandortdetails bereitstellt, um nur einige zu nennen.Davinci Motor hat unermüdlich daran gearbeitet, die Bedienelemente des DC100 zuvereinfachen. Das intelligente Steuerungssystem integriert nahtlos mehrereKomponenten und bietet gleichzeitig eine sofortige und anpassungsfähigeBeschleunigung in Kombination mit reaktionsschnellen und intuitiven Steuerungen.Das gleichmäßige System von Vorwärts- und Rückwärtsfahren sowie der Berganfahr-und Bergabfahrassistent helfen dem Fahrer, das Fahrzeug zu steuern undermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h und 7 km/h dank derWahrnehmungsfähigkeiten des zweirädrigen Roboters DC100."Das DC100 markiert eine neue Ära für elektrische Mobilität", fügte RosannaLibia hinzu. "Unser F&E-Team hat ein neues Design in Kombination mit einer neuenTechnologie und einem neuen Fahrerlebnis für alle Fahrer entwickelt. Wir sindgespannt, was als Nächstes ansteht."Das Unternehmen nimmt Vorbestellungen für das DC100 zu einem Preis von 26.000Euro auf. Die Auslieferung an diejenigen, die eine Anzahlung geleistet haben,ist zwischen dem zweiten und dritten Quartal des nächsten Jahres geplant.Darüber hinaus bereitet Davinci Motor die Eröffnung seines ersten Showrooms undseiner zentralen Drehscheibe in Europa vor.Informationen zu Davinci MotorDavinci Motor wurde 2013 gegründet und ist ein innovativesTechnologieunternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung vonRoboterfahrzeugen mit einer perfekten Kombination aus Leistung undBenutzerfreundlichkeit verschrieben hat. Das Ziel von Davinci Motor bestehtdarin, ein außergewöhnliches müheloses Fahrerlebnis voller Freude für alleFahrer zu schaffen, und mit dem DC100 kann dies erreicht werden. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.davincimotor.com/ oder folgen Sie unsauf:FB: Davinci Motor (https://www.facebook.com/davincimotor100/)IG: https://www.instagram.com/davincimotor_/?hl=enLinkedIn: Davinci Motor (https://www.linkedin.com/company/davincimotor)