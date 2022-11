Am 12. November war der wieder sehr gut besuchte Hamburger Börsentag, wo ich für Freedom Broker einen Vortrag über das Thema „G 7 gegen BRICS – wo investieren?“ hielt. Der Ukrainekrieg hat dazu geführt, dass wir nun schneller zu einer neuen Weltordnung kommen als uns lieb ist. Die nächste Dekade wird durch genau dieses Thema gekennzeichnet sein, was neue Risiken, aber auch neue Chancen bedeutet. Spannend wird schon der nächste G20-Gipfel in Indonesien, wo verschiedene Interessenlagen aufeinandertreffen und besprochen werden, was auch dringend notwendig ist - auch um den Taiwan-Konflikt zu entschärfen, was der nächste Brandherd nach der Ukraine werden könnte.

Die Sanktionen gegen Russland wurden zum Bumerang

Die G7 wollten Russland so isolieren und durch Sanktionen so schwächen, dass es Russland nicht ermöglich wird, einen langen Krieg gegen die Ukraine durchzuhalten. Wie von mir erwartet und auch angekündigt, wurden die Sanktionen aber zum gefährlichen Bumerang für die EU und Deutschland, die sich nun in einer hausgemachten schweren Energiekrise befinden. Dagegen hat Russland jetzt enorme Leistungs- Handels- und sogar Haushaltsbilanzüberschüsse und die Kriegskasse ist so prall gefüllt wie nie, also genau das Gegenteil, was die G 7 zuvor geplant haben. Zudem wurde der Rubel nach dem Beginn der nicht enden wollenden Sanktionsspirale einer der stärkten Währungen der Welt.

Durch den Klimawandel, sprich dem warmen Wetter im Oktober und November, wurde das Energieproblem zwar abgemildert, aber nicht vollends gelöst. Im Gegenteil: Durch die sture Haltung der Regierung, die Nordischen Pipeline nicht zu benutzen, um preiswertes Gas aus Russland zu bekommen, muss Deutschland nun dauerhaft sehr teures und zudem äußerst umweltschädliches LNG-Gas aus den USA und andern fragwürden Ländern beziehen, was dauerhaft den Standort Deutschland in der Wettbewerbskraft schwächen wird. Immerhin gaben die Gaspreise aufgrund der relativ warmen Monate im Oktober/November schon kräftig nach – ganz ohne die beabsichtige Gaspreisbremse. Es gibt nicht wenige, die befürchten jetzt sogar aufgrund der akuten Energiekrise einen landesweiten Blackout, was zu Chaos führen und die Wirtschaft lahm legen würde. Aber auch ohnedies droht nun eine Insolvenzwelle und Rezession in Deutschland.