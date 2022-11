FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomgesetz / Laufzeitverlängerung:

Dass eine klimafreundliche Kraftquelle schädlich für die Energiewende sei, wie eine grüne Rednerin behauptete, kann nur glauben, wer alles auf eine Karte setzt, auf Wind und Sonne. Es wird aber noch Jahre (...) dauern, bis dieses grüne Geschäftsmodell im Sinne des Industriestandorts aufgehen kann. Vorläufig sucht das Modell der Grünen seine Glaubwürdigkeit zu retten, indem mit Ängsten gespielt wird. Die Klimakatastrophe ist dabei plötzlich weniger schlimm als Kernkraft. (...) Die FDP wirkt nicht so, als werde sie im April den nächsten Konflikt suchen. Warum auch? Eine Regierungsperspektive behält sie nur, wenn sie im Bruch mit der SPD die Grünen an ihrer Seite wüsste. Dafür eignet sich vieles, nur die Atomkraft nicht. So wedelt auch künftig in der Energiepolitik der grüne Schwanz mit dem deutschen Hund./al/DP/mis