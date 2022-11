(Berlin (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Midterms in den USA:

Gestern noch "lahme Ente", heute schon wieder Wind unter den Flügeln- wenn die Midterms-Wahlen in den USA etwas bewiesen haben, dann dies: Man kann Joe Biden tatterig und von gestern finden, unterschätzen sollte man ihn nicht. Die von Donald Trump in Geiselhaft genommenen und stromlinienförmig auf ihn ausgerichteten Republikaner wollten sich durch die Installierung von Saboteuren in höchsten Bundesstaatsämtern an der amerikanischen Demokratie vergreifen. Die Wähler haben das unbarmherzig geahndet. Die in Selbstauflösung stehende Republikanische Partei muss Trump endlich ausmustern. Auf der anderen Seite hat Biden eine historische Chance: Er kann die Zeit bis 2025 nutzen, um die Erneuerung des Landes sozial ausgewogen und mit Augenmaß voranzutreiben./al/DP/mis