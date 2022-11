Scholz mit Habeck bei Wirtschaftskonferenz in Singapur

SINGAPUR/HANOI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine viertägige Asien-Reise am Montag in Singapur fort. In dem reichen und mit harter Hand regierten Stadtstaat in der Nähe des Äquators will er am Montag zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft teilnehmen. Ein Thema ist, wie die Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China verringert und die Partnerschaften mit anderen asiatischen Ländern breiter aufgestellt werden können.

