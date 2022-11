FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fulminante Kurserholung zum Jahresende könnte sich in der neuen Woche fortsetzen. Befeuert wird sie von der Erwartung, dass die Zinsen in den USA künftig weniger stark steigen. War der Dax Ende September noch auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt, so hat er seitdem um fast 20 Prozent zugelegt auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Den zu Jahresanfang begonnenen steilen Abwärtstrend hat der deutsche Leitindex mittlerweile wieder nach oben verlassen.

"Der Dax-Index liegt nun wieder näher am Allzeithoch als am Jahrestief", konstatierte Analyst Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Das Rekordhoch von knapp 16 300 Zählern hatte der Dax zu Beginn des Jahres erreicht. Anschließend ging es - unter starken Schwankungen - bergab bis unter 12 000 Punkte. Von diesem Niveau hat sich der Leitindex in wenigen Wochen um gut 2300 Zähler nach oben abgesetzt.