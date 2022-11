Das US-Unternehmen, SunHydrogen , ist der Entwickler einer bahnbrechenden Technologie zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff unter Verwendung von Sonnenlicht und Wasser. Die derzeit in Entwicklung befindliche Technologie von SunHydrogen nutzt einen auf Nanopartikeln basierenden Ansatz, bei dem Milliarden mikroskopisch kleiner Nanopartikel Wasser auf molekularer Ebene in Sauerstoff und grünen Wasserstoff aufspalten.

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / November 14, 2022 / TECO 2030 ASA (Oslo Stock Exchange:TECO)(OTCQX:TECFF) freut sich bekannt zu geben, eine Investition von 100 Millionen NOK von SunHydrogen Inc. (HYSR), akzeptiert zu haben.

TECO 2030 ASA erhält ca. 100 Millionen NOK strategische Investition von SunHydrogen, Inc. mit Sitz in den USA

