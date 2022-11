Roche erreicht in wichtiger Alzheimer-Studie gesteckte Ziele nicht

Das dürfte erst einmal enttäuscht aufgenommen werden. Denn auch wenn Analysten immer wieder betont hatten, dass sie die Erfolgschancen dieser Studie für sehr gering halten, hatte sich zuletzt etwas Hoffnung am Markt breitgemacht. Denn die Konkurrenten Biogen/Eisai haben kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals positive Ergebnisse und damit einen Durchbruch erzielt./hr/rw/AWP/stk

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche muss eine weitere Schlappe in der Alzheimer-Forschung verkraften. Die heiß ersehnten Daten zu seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab sind da und haben die gesteckten Ziele nicht erreicht, wie Roche am Montag mitteilte. Eine Behandlung mit Gantenerumab führte bei den betroffenen Patienten nicht zu einer Verlangsamung des klinischen Verfalls. Roche ist bei Gantenerumab Lizenzpartner von Morphosys .

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer