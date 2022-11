GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 62,30 Euro gesenkt. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Neunmonatszahlen, die neue Strategie und den Ausblick an. Seine Ergebnisschätzungen bis 2026 sinken daraufhin um bis zu sieben Prozent. Kownator rechnet zudem mit einer Halbierung der Dividenden./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 01:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 66,70EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62,30

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m