Trotz der zahlreichen Impulse kommend von den Notenbanken rund um den Erdball konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder merklich aufwerten und nach Ausbruch über das Niveau von 1,0093 US-Dollar ein erstes Zwischenziel bei 1,0197 und darüber das zweite Zwischenziel um 1,0368 US-Dollar ansteuern. Zeitgleich ist das Paar jedoch auch an den 200-Tage-Durchschnitt gestoßen, zusammen mit dem Horizontalwiderstand um 1,0368 US-Dollar dürfte sich an dieser Stelle zunächst eine temporäre Konsolidierung einstellen. Investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen, Teilgewinne zu realisieren oder gar ihre Long-Positionen gänzlich aufzulösen.

Die überaus starken Kursgewinne aus der Vorwoche dürften nicht lange halten, häufig kommt es an derart markanten Stellen zu Kurswechseln, dies könnte unterhalb von 1,0310 US-Dollar und einen Rücklauf zunächst auf das erste Zwischenziel um 1,0197 US-Dollar einhergehen. Bei weiterem Konsolidierungsbedarf wäre der Bereich um 1,0093 US-Dollar ein ideales Ziel, an dem eine Wiederaufnahme des seit Ende September bestehenden Abwärtstrends gelingen könnte. Entsprechend würde sich ein solches Szenario für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten, aufgrund des intakten Abwärtstrends allerdings auch deutlich risikoreicher. Ein direkter Ausbruch über den EMA 200 könnte dagegen den übergeordneten Abwärtstrend um 1,0545 US-Dollar als Ziel in den Fokus rücken.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: